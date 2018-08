Başkan Büyükkılıç, Tınaztepe de Belediye Yatırımlarını Denetledi

Belediye çalışma alanlarını gezerek bilgi aldı.

Bel-Sin Bölgesinde Mahalleleri gezen ve gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına memnuniyetlerini soran Başkan Memduh Büyükkılıç, Bel-Sin Toplu Konut Alanının hem alan hem de barındırdığı nüfus itibari ile 14 il nüfusundan daha fazla olduğunu ancak Melikgazili olmanın keyfini ve farklılığını her zaman yaşadıklarını söyledi.

Tınaztepe Mahallesindeki inceleme gezisinde Başkan Memduh Büyükkılıç, Tınaztepe Mahallesinde sosyal tesisleri, kamu hizmet binaları, büyük ölçekli ve çok amaçlı parkları, sosyal ve spor tesisleri, kapalı semt pazaryerleri ile uydu kent olduğunu kaydetti.

Melikgazi İlçesinin çok merkezli bir şehir planlamasını gerçekleştirdiğini ve Bel-sin bölgesinin kendi kendine yeten bir ekonomik ve sosyal her türlü yapı ve kolaylığın bulunduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç”Tınaztepe bölgemizde 3 yatırım için çalışma başlattık. Birincisi Kapalı Semt Pazaryerini bu yıl inşa ederek hizmete açacağız. İkincisi Sağlık merkezi için bina tahsisi, üçüncüsü ise okul yaparak eğitimin hizmetine sunacağız. Tınaztepeli hemşerilerimize hayırlı olsun.Melikgazi Belediyesi, Melikgazililer için şehrin her yerinde, şehrin her noktasında var. Her hafta bir mahalle etkinliği ile çalışmaları yerinde tespit ediyor veya değerlendiriyoruz”dedi.