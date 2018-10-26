Başkan Büyükkılıç, Traktörcüler Sitesi esnafı ile buluştu

Başkan Büyükkılıç'ın Traktörcüler sitesi gezisine, Kocasinan Belediye başkanı Ahmet Çolakbayraktar ,Oto Sanatkarlar Oda Başkanı Şeyhi Odakır ile Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, AK Parti Gençlik kolu üyeleri ve belediye Melis üyeleri , Belediye müdürleri eşlik etti.

Traktörcüler sitesinde daha önce dükkanların ortasındaki alanı park olarak düzenlediklerini ve hizmete sunduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Türkiye'de ticari manada tarım işi ile uğraşanlar için traktör çok önemli ve vazgeçilmez bir araçtır. Gönlümüz ister ki bu araçlar Kayseri'de üretilsin. Biz bu manada nitelikli sanayinin Kayseri de yer almasını arzu etmekteyiz. Kayseri aynı zamanda sanayinin merkezidir.1200 civarında fabrikası olan, serbest bölgede yaklaşık 80 fabrikası bulunan bir şehir. Katma değer, istihdam ve ihracat açısından biz bunları yeterli görmüyoruz. Türk insanının, özellikle Kayseri zekasının daha güzel işler yapacağı kanısındayız. Bunları yaparken devletine, vatanına, milletine sahip çıkan birliğimizi beraberliğimiz önemseyen bir anlayışın gündemde olması lazım” dedi.

Anbar Mahallesi'nin son yıllarda şekillendiğini, imarlaştığını ve modern binalar oluştuğunu, bu açıdan şehrin prestij mahalleleri arasında yer almaya başladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Oto Sanatkarlar Odası ile ortaklaşa bölge esnafına aşure ikramında bulundu ve bu bölgenin Kayseri ekonominde ayrı bir yeri olduğunu kaydetti.

Oto Sanatkarlar sitesine yapılan hizmetlerden dolayı Oto Sanatkarlar Oda Başkanı Şeyhi Odakır esnafları dadına Melikgazi Belediye Başkanı Memeduh Büyükkılıç'a plaket takdim etti.