Başkan Büyükkılıç Turan Mahallesinde iftar açtı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ‘Mahallemde İftar Var’ etkinliği kapsamında Turan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi,

Melikgazi Belediyesi olarak her zaman halkın içinde olduklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının sosyal belediyecilikte sınav ayı olduğunu belirterek, bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Turan halkının sevgi, kardeşlik ve dostluk sofrasında bir araya gelerek birlikte olmanın, diri olmanın ve barış içinde olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, şu açıklamalarda bulundu;

"Bu sofralar birlik ve beraberliğimizin adeta ortak adresi olmaktadır. Bu huzur, sükûnet ve birliktelik çok önemlidir. Bu etkinliklerimiz ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışımızın en iyi örneğidir. Ramazan’ın güzelliği burada, pişirilen bir kap çorba komşu ile paylaşılır. Özellikle bu tür mahalle ve toplu iftarlarda vatandaşlar bir araya gelerek sohbet eder, tanışır ve dostluklar kurar."