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13 Ağustos 2018 10:37

Başkan Büyükkılıç, Turan Mektebi Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Şehit Nazımbey Mahallesi’nde yer alan ve halk arasında jandarma konağı olarak bilinen tarihi yapının restore çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Turan Mektebi Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

13 Ağustos 2018 10:37


Şehit Nazımbey Mahallesinde yer alan ve Kayseri kültür yapıları içinde nadir sivil eserlerden biri olan ve Turan Mektebi (Jandarma Konağını) gezerek restorasyon çalışması hakkında bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç “Jandarma Konağı olarak bilinen Turan Mektebi’nin öncelikle restore planı çizilerek gerekli kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. “Kayseri Mektebinde Oldum Jandarma” türküsüne bahse konu olan mektep Cumhuriyet döneminde Turan Mektebi olarak hizmet vermiştir. 1960’lı yıllarda özel mülkiyete geçen yapı daha sonra bakımsızlıktan virane hale gelmiştir. Ancak mimari yapı ve kullanılan malzeme ile tipik bir Kayseri Evi olan Jandarma Mektebi, kültür ve turizm odaklı hizmet verecektir. 1896 yılında 100 m2 zemin üzerine inşa edilen ve zemin artı 2 kat taş yapı olarak yenilenen konakta şu anda aslına uygun olarak onarılma çalışması büyük bir hızla devam etmektedir” dedi.


Kayseri’nin merkezinde yer alan ve birçok tarihi mekâna ev sahipliği yapan mahallenin hak ettiği yeri alacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Turan Mektebi (Jandarma Mektebi) binasının Kayseri kültür yolu projesi kapsamında önemli olduğunu ve bu yol güzergâhında yer aldığını, Kayseri Lisesi, Kiçikapı Kayseri Evleri kapsamında bulunduğunu kaydetti


Başkan Memduh Büyükkılıç, sivil mimari yapının aslına uygun olarak onarılacağını ve iç mekânın da eski Kayseri ev eşyaları ile donatılacağını sözlerine ekledi.




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