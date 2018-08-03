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03 Ağustos 2018 16:54

Başkan Büyükkılıç Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı yaptı.

Başkan Büyükkılıç Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı yaptı

03 Ağustos 2018 16:54


Hunat Camii önünde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan “Vekaleten Kurban Bağış Merkezi”nin açılışa katılan Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, kampanyayla kardeşlik duygusunun pekişeceğini söyledi.


Dünyada 145 ülkedeki ihtiyaç sahibine bağışlanan kurbanların ulaştırılacağı bu organizasyon ile asılda Kurban bayramının özünde bulunan paylaşım ve yardımlaşma duygularının yerine getirilmiş olduğunu iade eden Büyükkılıç, ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşin İle Yakınlaş’ mesajına uyarak kurban bağışında bulundu.




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