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Başkan Büyükkılıç, Ülfet Kızıklı İlkokulunu ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Battalgazi Mahallesinde bulunan Ülfet Kızık İlkolunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile sohbet etti.


Ülfet Kızıklı İlkokulu Müdürü Kerim Köprülü ve öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Memduh Büyükkılıç, 1,2 ve 3. sınıfların derslerinin konuğu olarak öğrenci ve öğretmenlerle belediye çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi.


Belediye olarak ilçenin her türlü alt yapı, yol, park gibi fiziki yapılar yanında ayrıca bu şehirde yaşayan bireylerin sosyal, kültür, spor, eğitim gibi ihtiyaç ve taleplerinden de sorumlu olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, ”Melikgazi Belediye olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Belediye olarak öğretmen odalarımızın yenilenmesi çalışması ile bu zamana kadar 100'ün üzerinde okulumuzun çevre düzenleme çalışmalarını hayata geçirdik. Her yıl olduğu gibi yine okul idarecileri tarafından belirlenen öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapıyoruz. Kısacası biz geleceğimizi önemsiyor, en önemli yatırımın eğitime ve öğrenciye olmasını belirtmek istiyorum” dedi.


Sergi salonunda Melikgazi Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Ev Tekstili Sergisinin açılışını gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, öğrenciler ile birlikte okulu gezdi ve öğrenciler ve velilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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