Başkan Büyükkılıç vatandaşlarla bayramlaştı

Hisarcık, Kıranardı, Gürpınar, Gesi, Turan, Büyükbürüngüz, Subaşı, Ağırnas ve Sarımsaklı halkıyla bayramlaşan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mahalle sakinleri ile hem sohbet etti, hem de mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla birlikte ikram edilen çaydan içti. Başkan Büyükkılıç ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyerek, Melikgazi Belediyesince 2018 yılı içerisinde mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada “Mahallelere yapılan hizmetlerde hiçbir ayrıcalık yapılmadı, her mahalle sakinlerinin istek ve taleplerine göre isteklerini mahalleye yapıyoruz. Her mahallemizde kapılı pazar yerleri, sosyal tesisler bulunmaktadır. Biz hizmetlerimizi halkımızın talepleri doğrultusunda yapmaktayız. ’Biz yaptık oldu’ anlayışı yerine vatandaşlarımız ne istemişse biz onu öncelik planına göre yapmaktayız. Bundan dolayı da mahalle halkımız hizmetlerden son derece memnundur" ifadelerini kullandı.