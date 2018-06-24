Başkan Büyükkılıç: “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik”

Memduh Büyükkılıç, huzur, sakin, saygılı ve hoşgörülü bir Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinde vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini bildirdi.

Sabah saatlerinde Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Oğlu Enes Büyükkılıç, AK Parti İl Yönetim Başkan Yardımcısı Cengiz Hakan Arslan ve Ak Parti İl Yönetimi ile birlikte mahallesinde yer alan Kadir Has Orta Okuluna gelen Başkan Büyükkılıç 1097 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından bir açıklama yapan Büyükkılıç, takdirin milletin olduğunu belirterek, sürecin huzur içerisinde tamamlanması temennisinde bulundu.

Seçim Kampanyası boyunca kendilerine teveccüh gösteren vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Bizler, belediye başkanı sıfatıyla seçim sürecinde; sözlerimizden çok icraatlarımızla gündeme geldik, çünkü yaptıklarımız bir bakıma teminatımızdı. Vatandaşlarımızın takdirine güveniyoruz. Her şeyden önce bu sürecin huzur içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum. Her zaman vurguladığımız gibi bayrağımızı, devletimizi, milletimizi sahiplenerek ve bu duyguları zedelemeden, aynı geminin içerisinde olduğumuz anlayışı ile bu çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiğini vurguladım” dedi.

1097 no’lu sandıkta oyunu kullanarak, sonuçların daha istikrarlı bir yönetimin oluşması için temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç önemli olanın seçim süreci bittikten sonrada iyi duygularla hayatın aynı şekilde sürdürebilmesi olduğunu ve yapılan oylamanın milletimize güzel yarınlar getirmesi temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.