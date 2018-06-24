Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 12:50

Başkan Büyükkılıç: “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç: “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik”

24 Haziran 2018 12:50

Memduh Büyükkılıç, huzur, sakin, saygılı ve hoşgörülü bir Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinde vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini bildirdi.


Sabah saatlerinde Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Oğlu Enes Büyükkılıç, AK Parti İl Yönetim Başkan Yardımcısı Cengiz Hakan Arslan ve Ak Parti İl Yönetimi ile birlikte mahallesinde yer alan Kadir Has Orta Okuluna gelen Başkan Büyükkılıç 1097 numaralı sandıkta oyunu kullandı.


Oy kullanma işleminin ardından bir açıklama yapan Büyükkılıç, takdirin milletin olduğunu belirterek, sürecin huzur içerisinde tamamlanması temennisinde bulundu.


Seçim Kampanyası boyunca kendilerine teveccüh gösteren vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Bizler, belediye başkanı sıfatıyla seçim sürecinde; sözlerimizden çok icraatlarımızla gündeme geldik, çünkü yaptıklarımız bir bakıma teminatımızdı. Vatandaşlarımızın takdirine güveniyoruz. Her şeyden önce bu sürecin huzur içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum. Her zaman vurguladığımız gibi bayrağımızı, devletimizi, milletimizi sahiplenerek ve bu duyguları zedelemeden, aynı geminin içerisinde olduğumuz anlayışı ile bu çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiğini vurguladım” dedi.


1097 no’lu sandıkta oyunu kullanarak, sonuçların daha istikrarlı bir yönetimin oluşması için temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç önemli olanın seçim süreci bittikten sonrada iyi duygularla hayatın aynı şekilde sürdürebilmesi olduğunu ve yapılan oylamanın milletimize güzel yarınlar getirmesi temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç