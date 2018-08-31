Başkan Büyükkılıç ve Ekibi İnecik mahalle halkı ile

İnecik mahalle halkı ve esnaf ile sohbet ederek belediye çalışmalarını değerlendiren Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşların yapılamasını istediği talepleri olduğunu ve bu taleplerin başında doğalgaz geldiğini belirtti. İnecik mahallesinde bağ ve sayfiye alanlarının yoğun olduğu, bu bölgenin Kayseri sosyal yaşam tarihinde adeta tarihi bir mekan olduğunu gerçekleştirilen çalışmalar ile kente yakışır bir konuma geldiğini belirten Büyükkılıç; “İnecik gönül dostu insanların yoğun olduğu, havası, doğası, suyu ile bağ ve sayfiye alanları ile ilçemizin en güzel bölgelerinden birisidir. Bu eşsiz doğal güzelliklerin havası artık kirlenmeyecek ve kirli olmayacak. Mahallenin bir bölümünde ise çok katlı binalar yer almaktadır. Dolayısı ile İnecik kendine özgü bir yerleşim alanımızdır” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, havası ve suyu ile doğal ve tarihsel güzellikleri içinde barındıran mahalle halkının daha rahat ve daha huzurlu bir mahalle de oturmanın keyfini yaşayacaklarını sözlerine ekledi.