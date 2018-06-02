Başkan Büyükkılıç vergi mükelleflerine teşekkür etti

Belediye yatırım ve hizmetlerin temelini vergiler oluşturduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, özelikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin yine park, temizlik, sosyal ve spor tesisi gibi hizmetler olarak kendilerine geri döneceğini kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilk’i başlattıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, kredi kartı ve internet üzerinden vergi ödemeyi ilk kez başlatarak yeni bir hizmet anlayışı ile hizmet kalitesini ve çeşitliliği artırdıklarını kaydetti.

İlk beş ayda tahakkukun yüzde 93’i tahsil edildi

Emlak vergisi mükelleflere tahakkuk ettirilen verginin ilk beş ayda yüzde 93’nin tahsil edildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, tahsil edilen vergilerin yüzde 30 ‘ün kredi kartı ile yüzde 20’sinin de internet üzerinden, geri kalan yüzde 43’nın ise nakit olarak ödendiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Emlak vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.