Başkan Büyükkılıç, yaz okulu öğrencileri ile spor yaptı

Öğrencilerin yaz okulunda öğrendiklerini ve toplum ile paylaşarak özel anlar yaşattıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, yaz okulu öğrencilerin düzenlemiş olduklarını ve tamamen kendilerinin hazırladıkları ve gerçekleştirdiklerini etkinliklerin aslında sosyalleşmelerine ve topluma kazanmalarına büyük vesile olduğunu kaydetti.

Kendileri hazırlıyor, kendileri sunuyorlar

Yaz okulu öğrencileri eğlenerek öğrendiklerini ve aynı zamanda neşe içerisinde yaz tatilini değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç "Esenyurt Sosyal ve Spor tesislerinde yaz kursularına iştirak eden 8-13 yaş grubu 80 öğrencimiz ile bu sabah beraber güne başladık. Sabah yürüyüşü, sabah sporu sonrası hep beraber kahvaltı yaptık. Amaç aynı semtte ve mahalle de oturan bu çocuklarımızın kaynaşması, birlik ve beraberlik içinde olmalarını sağlamaktır. Bunu da başarıyoruz " diye konuştu.

Yaz okullarının hem ders hem de spor branşlarında başladığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yaz okulu öğrencilerinin bu etkinliğinin diğer semtlerde de devam ettirileceğini sözlerine ekledi.