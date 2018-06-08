Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 12:28

Başkan Büyükkılıç, Yeniköy halkıyla iftarda bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ‘Mahallemde İftar Var’ programı kapsamında Yeniköy Mahalle halkıyla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Yeniköy halkıyla iftarda bir araya geldi

08 Haziran 2018 12:28


Yeniköy Mahallesi Kapalı Semt Pazaryerinde gerçekleştirilen iftar programıyla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, önemli olanın toplumda birlik ve beraberlik ile barış ortamında herkesin saygı ve sevgi içerisinde yaşaması gerektiğini söyledi.


Büyükkılıç, “Bu sofralar birlikteliğimizin, beraberliğimizin ve huzurun adeta ortak adresi olmaktadır. Bu görüntü bize yeter. Aynı mahallede yaşayan ve herkesin ayrı bir yerden gelmesine karşın bu birliktelik, beraberlik ve dostluk çok önemli, bu bize yeter. Biz böyle lokmamızı daha paylaştığımız sofralar oldukça bu bayrak inmez, bu vatan bölünmez bu ezan susmaz. Komşular komşu değil bir aile gibi mahallenin tümü aynı sofrada ekmeğini paylaşıyor. Bu Anadolu’nun bir mayasıdır. Herkesin masasında iftarlıklar hazır, ezanın sesini beklemektedir. Ramazan’ın güzelliği burada, pişirilen bir kap çorba komşu ile paylaşılır” diye konuştu.


Mahalleli gençler ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Büyükkılıç, Yeniköy Mahallesine yapılan yatırım ve hizmetler ile sorunsuz bir bölge olduğunu çok katlı binaların yükselmesi ile mahallenin sosyal yaşamın ve ihtiyaçlarının da değiştiğini ve geliştiğini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç