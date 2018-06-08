Başkan Büyükkılıç, Yeniköy halkıyla iftarda bir araya geldi

Yeniköy Mahallesi Kapalı Semt Pazaryerinde gerçekleştirilen iftar programıyla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, önemli olanın toplumda birlik ve beraberlik ile barış ortamında herkesin saygı ve sevgi içerisinde yaşaması gerektiğini söyledi.

Büyükkılıç, “Bu sofralar birlikteliğimizin, beraberliğimizin ve huzurun adeta ortak adresi olmaktadır. Bu görüntü bize yeter. Aynı mahallede yaşayan ve herkesin ayrı bir yerden gelmesine karşın bu birliktelik, beraberlik ve dostluk çok önemli, bu bize yeter. Biz böyle lokmamızı daha paylaştığımız sofralar oldukça bu bayrak inmez, bu vatan bölünmez bu ezan susmaz. Komşular komşu değil bir aile gibi mahallenin tümü aynı sofrada ekmeğini paylaşıyor. Bu Anadolu’nun bir mayasıdır. Herkesin masasında iftarlıklar hazır, ezanın sesini beklemektedir. Ramazan’ın güzelliği burada, pişirilen bir kap çorba komşu ile paylaşılır” diye konuştu.

Mahalleli gençler ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Büyükkılıç, Yeniköy Mahallesine yapılan yatırım ve hizmetler ile sorunsuz bir bölge olduğunu çok katlı binaların yükselmesi ile mahallenin sosyal yaşamın ve ihtiyaçlarının da değiştiğini ve geliştiğini sözlerine ekledi.