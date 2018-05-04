Başkan Büyükkılıç Yunus Bekir’i anma gecesine katıldı

Anadolu topraklarına değer katan ve toplumda öncülük eden herkesi minnet ile andıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Turan Halkının kadirşinas ve misafirperver bir halk olduğunu, bunun yanında taşıdığı değerler ve yetiştirdiğini fikir insanları ile Anadolu insanının ufkunu açtığını kaydetti.

1910 yılında Kayseri’de ilk Türkçe gazeteyi yayınlayan, Memleket Hastanesi ve 60’dan fazla okulun yapımında katkısı olan Türkçü Gazeteci Yunus Bekir’in Melikgazi şehrimizde yer almasının bir kazanç olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Günün anlam ve önemine istinaden Kayseri Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Alim Gerçel, Başkan Büyükkılıç’a plaket vererek hizmet ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.