Başkan Büyükkılıç’a; Erenköy Mahallesinde çay ikramı

Erenköy Mahallesi Meydan Camii’nde kılınan Teravih namazı sonrası cami cemaatine lokum ikramında bulunan Başkan Büyükkılıç, mahalle halkı ile sohbet edip esnaf ziyaretinde bulunarak mahallede incelemelerde bulundu.

Erenköy Mahallesi eskiden bağ ve bahçe alanlı sayfiye bölgesi olduğunu, ancak son yıllarda bahçe nizamı iki ve 3 katlı site şeklinde yapılan evlerle ile mahallenin 12 ay hizmet alan bir bölgeye dönüştüğünübelirten Başkan Büyükkılıç, "Teravih namazımızı Erenköy Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nde eda ettik. Erenköy halkı ile birlikte olduk. Erenköy mahallesinde eskiden 30-40 aile yaz aylarında otururken bugün 12 ay boyunca 780 konut yaz kış oturan bir semte dönüştü. Mahallenin son 10 yılda nüfusunda 8 bin artış oldu. Bu neden ile mahallede çevresi ile ve doğası ile uyumlu çalışmalar başlatılmıştır. Bu vesile ile hem kendi ruhumuzu fethetmek hem de gönüller kazanabilmek için Mübarek Ramazan Ayı’nın ilçemizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde barış, sevgi, birlik, dayanışma, sağlık, sıhhat ve esenlik içinde yaşanmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.