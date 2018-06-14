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14 Haziran 2018 15:07

Başkan Büyükkılıç’ın bayram mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Büyükkılıç’ın bayram mesajı

14 Haziran 2018 15:07


Başkan Memduh Büyükkılıç mesajında, "Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandığı, halkımızı birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır. Bu bayramda da gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun” dedi. Ramazan Bayramı’nın orucun mükafatı, dayanışma ve yardımlaşma hissiyatının, hatır sorma ve gönül alma hasletlerinin emsalsiz kaynağı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, mesajında şu açıklamada bulundu;


"Bayramlaşmada sadece bedenler sarılmayacak, sadece eller tutuşmayacak; aynı zamanda kırılan kalpler onarılacak, incinen birlik ve beraberlik duyguları helalleşecektir. Ramazan Bayramı’nın, insanımız arasına ekilmeye çalışılan ayrık otlarının temizlenmesi hususunda bir fırsat olacaktır. Mübarek Ramazan Bayramının güzel günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum. Akraba, komşu, eş dost, hasta ve ziyaret bekleyen kardeşlerimizi hatırlayalım. Kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp, hayır dualarını alalım. Herkesi tebessüm ettirelim. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en iyi dileklerimle kutluyorum. Aziz şehitlerimize rahmet diliyorum."




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