Başkan Büyükkılıç’tan Anneler Günü Mesajı

Memduh Büyükkılıç, büyük bir sorumluluk, fedakarlık, sevgi, şefkat ve merhametin timsali olan annelerin, hepimizin en değerli varlıkları olduğunu kaydetti.

‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyebilen ve buna inanan bir toplumun mensupları olarak, annelerimize daima saygı ve sevgi göstermemiz gerektiğini belirten Başkan Büyükkılıç, ANNNER GÜNÜ mesajında şu açıklamada bulundu;

”Toplumsal dayanışmanın ve toplumun temelini aile, bir ailenin temelini de mutluluk, huzur, saygı ve sevgi ortamıyla anneler oluşturur. Hiç yılmadan sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluğu üstlenen annelerimize gönül borcumuz hiçbir zaman tükenmez. Annelerimiz, yetiştirdikleri kuşaklarla toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren evrensel boyut kazanmaktadır. Bizler de en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz. Annelerimizin “Anneler Günü”nü bu düşüncelerle kutluyor, bütün annelerin sevgi ve şevkat dolu ellerinden öpüyor en derin saygılarımı sunuyorum”