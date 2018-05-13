Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 14:05

Başkan Büyükkılıç’tan Anneler Günü Mesajı

Kutsal bir mertebe olan annelik makamı, sadece ailenin düzenini değil Türk toplumunun temelini ve vatanın bölünmez bütünlüğünü oluşturduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç’tan Anneler Günü Mesajı

13 Mayıs 2018 14:05

Memduh Büyükkılıç, büyük bir sorumluluk, fedakarlık, sevgi, şefkat ve merhametin timsali olan annelerin, hepimizin en değerli varlıkları olduğunu kaydetti.


‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyebilen ve buna inanan bir toplumun mensupları olarak, annelerimize daima saygı ve sevgi göstermemiz gerektiğini belirten Başkan Büyükkılıç, ANNNER GÜNÜ mesajında şu açıklamada bulundu;


”Toplumsal dayanışmanın ve toplumun temelini aile, bir ailenin temelini de mutluluk, huzur, saygı ve sevgi ortamıyla anneler oluşturur. Hiç yılmadan sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluğu üstlenen annelerimize gönül borcumuz hiçbir zaman tükenmez. Annelerimiz, yetiştirdikleri kuşaklarla toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren evrensel boyut kazanmaktadır. Bizler de en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz. Annelerimizin “Anneler Günü”nü bu düşüncelerle kutluyor, bütün annelerin sevgi ve şevkat dolu ellerinden öpüyor en derin saygılarımı sunuyorum”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç