Başkan Büyükkılıç’tan başsağlığı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman ordumuzun ülkemizin güvenliğini korumak için terör örgütlerine karşı Dağlıca’da yürüttüğü Operasyonunda şehit olan hemşerimiz Sözleşmeli Er Orhan ÖZKAN kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnanıyorum ki; silah arkadaşları şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacak en ağır şekilde misliyle karşılık vereceklerdir. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte teröre karşı tek vücut ve tek ses olarak dimdik duracağız. Bu duygu ve düşünceler içinde başta Dağlıca’da operasyonda ki şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, şehit düşen aziz kardeşimiz Sözleşmeli Er Orhan Özkan’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve tüm milletimize sabırlar diler, Aziz milletimizin başı sağ olsun.”