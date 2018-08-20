Başkan Büyükkılıç’tan bayram mesajı

Şehit aileleri başta olmak üzere gazilerimizin, Kayserili hemşerilerimizin, Türk Milletinin ve İslam Âleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Bayramlarda insanların birbirlerini ziyareti devam ettiği süreci toplumda değer yargıların korunduğunu, yerleşik toplum düzeninin çocuklara aktarılarak gelecek kuşakların birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildiğini, belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bayramların özüne uygun olarak yaşanması gerektiğini aksi halde bayramların birer tatil günleri olarak görüleceğini, bununda çok yanlış olacağını kaydetti.

Bayramların özünde hatırlanmak, hatırlamak ve hatırlatılmak olduğunu belirten Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, yayınlamış olduğu bayram mesajında şunları söyledi:

"Öncelikle bu huzurlu bayramları yaşamamıza imkan sağlayan şehitlerimize minnettarlığımızı sunmak istiyorum. Şehit aileleri başta olmak üzere gazilerimizin, Kayserili hemşerilerimizin, Türk Milletinin ve İslam Âleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum."