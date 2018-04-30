Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 15:32

Başkan Büyükkılıç’tan Berat Kandili mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç’tan Berat Kandili mesajı

30 Nisan 2018 15:32


Başkan Memduh Büyükkılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Mübarek üç aylardan biri olan Şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan bu mübarek gecede biz Müslümanlar Berat Kandili’ni kutlamaktayız. Berat, günahlardan arınmak, Allah’ın affına ve rahmetine kavuşmak, Allah katında berat etmek ve temize çıkmak demektir. Biz Müslümanların kurtuluş gecesidir. Bütün insanlığın bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, ecellerine dair Allah tarafından meleklere malumatın verildiği bir gecedir. Bu duygu ve düşüncelerle, siz saygıdeğer belde halkımızın, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandili’ni tebrik eder, birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç