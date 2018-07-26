Başkan Büyükkılıç’tan çevre uyarısı

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, özellikle yaz aylarında bağ ve sayfiye alanlarında büyük bir yoğunluk yaşandığını, bu açıdan bu bölgelerde yaz aylarında çöp toplamaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Vatandaşlardan çevre kirliliğine neden olunmaması için duyarlı olmalarını isteyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında bağ ve bahçe sahipleri, topladıkları çalı, çırpı ve otları çöp kutularına atıyorlar. Ot atıkları çöp değildir. Bu atıklar, bahçelerde toprağa gömülerek doğal gübre olarak kullanılabilir. Ayrıca, aşırı sıcaklarda gıdalar çabuk bozuluyor. Pis koku yayıp bakteri üreten gıda atıkları, çevre sağlığını da tehlikeye atıyor. Özelikle karpuz ve kavun ile sulu meyveler çöpe atılmamalıdır. Sulu atıklar çöp araçlarından yollara dökülerek çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu açıdan sulu atıklar, süzülerek çöpe atılmalıdır"

Başkan Büyükkılıç, aksi halde sulu atıkların çöp kutularını birer sinek üreme merkezi haline getirdiğini sözlerine ekledi.