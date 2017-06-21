Başkan Büyükkılıç’tan Kadir Gecesi mesajı

Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı ve bundan dolayı İslamiyet’te en kutsal ve faziletli gece olarak kabul edilen Kadir gecesinin, bin aydan daha hayırlı olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Aziz hemşerilerim, Kadir Geceniz mübarek, yuvalarınız ilahi şefkat ve rahmet dolsun. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin önemini layıkıyla idrak etmek, hepimize nasip olsun. Sevgi ve barış ortamında yaşadığımız güzel ülkemizde ve cennet şehrimizde; bu geceler, duygularımızı tazelememiz için önemli bir vesiledir. Kendimizi dinlememiz ve durup düşünmemiz için önemli bir fırsattır. Kadir Gecesi’nin gönüllerimize manevi hazineler sunmasını diliyor, hepinizin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesinin tüm insanlık alemine esenlikler getirmesini yüce Allah’tan niyaz ettiğini sözlerine ekledi.