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21 Haziran 2017 14:00

Başkan Büyükkılıç’tan Kadir Gecesi mesajı

Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran Kadir Gecesini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç’tan Kadir Gecesi mesajı

21 Haziran 2017 14:00


Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı ve bundan dolayı İslamiyet’te en kutsal ve faziletli gece olarak kabul edilen Kadir gecesinin, bin aydan daha hayırlı olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Aziz hemşerilerim, Kadir Geceniz mübarek, yuvalarınız ilahi şefkat ve rahmet dolsun. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin önemini layıkıyla idrak etmek, hepimize nasip olsun. Sevgi ve barış ortamında yaşadığımız güzel ülkemizde ve cennet şehrimizde; bu geceler, duygularımızı tazelememiz için önemli bir vesiledir. Kendimizi dinlememiz ve durup düşünmemiz için önemli bir fırsattır. Kadir Gecesi’nin gönüllerimize manevi hazineler sunmasını diliyor, hepinizin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum” dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesinin tüm insanlık alemine esenlikler getirmesini yüce Allah’tan niyaz ettiğini sözlerine ekledi.




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