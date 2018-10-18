Başkan Büyükkılıç'tan Muhtarlar Gününde özel toplantı

Yerel alanda beklentilerin, eksikliklerin ve istenilenlerin neler olduğunu en iyi bilen ve takip eden kişilerin muhtarlar olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü olduğunu, bundan dolayı bütün muhtarların gününü gönülden kutladığını söyledi. Örnek ve referans gösterilen Melikgazi'de mahalle muhtarların büyük katkısı olduğunu kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

"Mahalle muhtarımız bir araya getirerek hem iş görüşmesi yaptık hem de günlerini kutladık. Muhtarlarımızın taleplerinde ortak nokta, kapalı yüzme havuzu, spor tesisleri, kapalı semt pazaryerleri ve doğa temalı parklar istemektedirler. Melikgazi Belediyesinin yatırım ve hizmetleri sonucu ilçenin fiziki yapısı değiştiği gibi, bireylerin sosyal ve yaşam tarzlarında değişmiştir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; ‘nereden nereye'. Hizmet çıtası yüksek olan bir belediye de muhtarlar toplantısı daha nezih ve yapıcı olmaktadır."