Gelişmiş ülkelerdeki tüm illerin ekonomiye katkısının tam olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bizim son dönemde ısrarla söylediğimiz bir şey var. Marmara ve Ege bölgesi gibi bölgelerin dışında artık Türkiye’nin yeni üretim havzalarına ihtiyacı var. Yani Marmara’yı düşünürseniz İstanbul’dan başlayan Adapazarı, Kocaeli, Bursa’nın birbirini destekleyen bir endüstri bölgesi, havzası olduğunu görürsünüz. Aynı şeyin Anadolu’da da yapılması lazım. Kayseri, Konya, Aksaray’dan başlayarak Mersin limanını da içine alabilecek yeni bir havzaya ihtiyaç var” dedi.

Büyük yatırımların stratejik olarak bir bölgede toplanmasının yanlış olduğunu vurgulayan Başkan Büyüksimitci, Türkiye’nin ekonomik yükünün büyük bir kısmının Marmara bölgesi üzerinde olduğunu, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluktan en az zararla çıkmak ve hedeflenen ekonomik büyüklüğe en kısa sürede ulaşmak için bu riskin ülke geneline yayılması gerektiğini söyledi.

Kayseri’nin bu havzanın içinde olmayı hak eden illerin başında geldiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Kayseri’de sanayi altyapısı ve kültürü oluşturulmuş durumda. Bundan sonra yapılacak büyük yatırımlar olsun, geliştirilecek yeni destek ve teşvikler olsun Kayserimizin bu durumu dikkate alınacak olursa, inanıyorum ki bu illerin etrafındaki en az 15- 20 ile hem direk faydası olacak hem de ilerisi için rol model olacak. Bu anlamda biz bu konuyu çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin Türkiye’nin üretim üstlerinden birisi olduğunu ancak, bunun devlet politikası haline getirilip özellikle Anadolu’nun ortasındaki illerin geliştirilmesi halinde, hem Türkiye’nin topyekûn kalkınacağını, hem de ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini daha çabuk zamanda yakalayacağını sözlerine ekledi.