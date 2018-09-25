Başkan Büyüksimitçi: "Ülke olarak kısa süre içerisinde dünyada tarih yazdık"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi; "Biz ülke olarak dünyada bir tarih yazdık. Bu tek başına hükümetin başarısı değil zaten. Bu burada olan ticaret erbabının, sanayicinin, tüketicinin başarısıdır" dedi.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Abidin Özkaya, “İçinden geçtiğimiz durumu anlatmaya gerek yok. Özellikle son dönemde 32 sayılı yasa ile çıkan Türk Parasını Koruma Kanunu çerçevesinde ihracatçılarımızın çok büyük mağduriyetleri var. Şuanda ihracat bedellerinin hesaplara aktarılmasıyla en masumu gelen paraların en düşük efektif kurlardan alınıp ertesi gün aynı ihracatçımıza döviz lazımsa en yüksek kurdan tekrar dönmesi ciddi manada zararlar vermektedir. Zaten imalatçının, ihracatçının üzerinde çok fazla yük vardır. 2019 yılının büyüme rakamlarında bile ihracatçıya çok büyük bir yük yüklenmiştir. Durum böyle olunca ihracatçı parayı nasıl kolay getirir; bunun yolu araştırılmamış sanki. Sanki işin içinde olan insanlarla, meslek örgütleriyle konuşulmadan, danışılmadan acelece alınmış bir kararmış gibi geliyor. Başkanlarımıza çok büyük görevler düşüyor, bu konunun biran önce düzelmesi elzem bir konudur. Çünkü tabi pazarlarımız olan Ortadoğu pazarlarında gelen para ile faturaların birbiriyle eşleşmesi mümkün değil" diye konuştu" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi paketini değerlendirdi. Büyüksimitçi; "Kayseri Sanayi Odası, Kayseri ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası biliyorsunuz ki meslek örgütüyüz. Herhangi bir dernekle ciddi bir farklılığımız var. Sanayisi olmayan, ticareti zayıf olan ülkelerin haline bir bakın. Sanayici, ticaret erbabı, girişimci bu ülke için bir nimet. Bu nimetin olduğunu anladığımız gün bugünkü durumlara düşmeyeceğiz. Sanayici gece gündüz çalışır, borçlanır, cebine koyacak nakit parası olmaz ama yine de üretim yapmak, istihdam sağlamak için çalışır. 2002 - 2013 yılları arasındaki rakamlara yanlış diyemeyiz. Biz ülke olarak dünyada bir tarih yazdık. Bu tek başına hükümetin başarısı değil zaten. Bu burada olan ticaret erbabının, sanayicinin, tüketicinin başarısıdır. Tutun ki 2002'de gayrisafi milli hasıla 3 bin 600 dolardan 12 bin 500 dolara getireceksiniz. Böyle başarı hikayesi bu kadar kısa süre içerisinde başka bir ülkede yok. Enflasyonunuzu yüzde 29,7'den 7,4'e düşüreceksiniz. İstihdamı 12 milyondan 19 milyona çıkaracaksınız. İhracatınızı 36,1 milyar dolardan 151,8 milyar dolara çıkaracaksınız. Dolayısıyla iyiyi yapan insanları mutlaka takdir etmeliyiz. Bu ülkede bu alışkanlığı mutlaka sağlamalıyız. Yanlış yapıldığı zaman tabi ki eleştiri hakkını kullanacağız. Bugün de onu yapıyoruz zaten" dedi.

Ülke olarak kısa sürede dünyada başarı hikayesi yazdıklarının altını çizen Büyüksimitçi, işadamları ve sanayiciler olarak kimseye yalakalık yapacak durumda yada siyasi kariyer peşinde olmadıklarını söyledi. Tek amaçlarının üretime ve istihdama katkı sağlamak, ülkenin daha fazla gelişip kalınmasına yardımcı olmak olduğunu belirten Büyüksimitçi konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Katma Değere Odaklı Değişim, bu kısım bizleri çok ilgilendiriyor. Bizim odaklanmamız gereken noktaları bizlere aslında işaret ediyor. 2018-2020 ile ilgili daha önce açıklanan orta vadeli program da biz 2018-2019-2020' de yüzde 5,5 büyüyeceğiz diye hedef koymuşuz. Şuanda durum şudur. Gerçekle olması gerekeni tespit etmişiz. Bizler bunu hesaplamışız. Bu niye önemli? Ekonomi yönetiminin işini ne kadar doğru yapabildiğiyle alakalıdır. Biz 2018'de 3,8 büyüyebiliriz. 2019'da 2,3 büyüyebiliriz. Bu bize burada bulunan sanayiciye ticaret erbabına ne yapacağımızı çünkü hükümet böyle bir programını takip edecek. 2019 2,3'te yüzde 1,5 ihracata katkısı olacak. Yani diyor ki ihracatı arttıracağız. Biz bunun için devlet olarak gayret edeceğiz. Devlet kendi ihracat yapmayacağına göre bizim üzerimizden yapacak. Biz de buna hazırlıklı olmalıyız. Bizler hızlıca çalışmalıyız. Ne yaparsak yapalım ne iş yaparsak yapalım bir ürünü diğer üründen ayırmayalım. 'Mobilya kötüdür, çelik kapı iyidir' gibi değil. Biz ürüne katma değer koymak zorundayız. Mevcut şartlarda Türkiye ihracatı ortalama 1,5 dolar kilogram ile hedeflere ulaşması zordur. Bugün çektiğimiz sıkıntı aslına bakalım. Biz zengin bir ülke olsaydık gelirimiz giderimizden fazla olsaydı bugün hiçbir Allah'ın kulu bize bu hareketleri yapamazdı. 2018 yılı için kalan 3,5 ayda dolar kuru ortalamasının 5,86 olması gerekiyor. İyi iş yapan insanları takdir etmeliyiz. Üretim ve ihracatta katma değer odaklı değişim yapmalıyız. Bir ürünü mobilya şöyle değerli, çelik şöyle değerli diye ayırmamalıyız. Her ürüne katma değer odaklı yaklaşmalıyız. Üreticinin gerçek maliyetlerini bilerek doğru hareket etmeliyiz. Serbest ekonomiden vazgeçmeden bu işleri tadında kontrol etmeliyiz. Bu dönem omuz omuza verme, sıkıntıları beraber atlatma dönemi. Türkiye'nin kılına zarar gelmesi hepimizin canını yakar."

Ekonomide çalkantılı günler yaşanırken Merkez Bankası'nın 625 baz puan faiz artırımına gittiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, bu kararın para politikaları ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı açısından son derece önemli olduğunu belirterek, faiz artırımının hemen arkasından hükümet tarafından ayakları yere basan ve gerçek rakamlara dayanan Yeni Ekonomik Program açıklandığını söyledi. Sunumlar eşliğinde Yeni Ekonomik Program hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Büyüksimitci, dengelenme, disiplin ve değişim üzerine kurulmuş yeni programda değinilmesi gereken bütün noktalara değinildiğini, tüm ilgili paydaşların görüş ve önerileri alınarak, doğru tespitler yapıldığını, bununda kendileri açısından bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirtti. 2019 yılında harcama tasarrufu ve gelir artışı vasıtası ile 76 milyar TL'lik kamu kaynağı oluşturulacak olmasının son derece önemli ve memnuniyet verici bir durum olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, kıdem tazminatı başta olmak üzere, bu dönemde sanayiciye ağır yükler getirecek hiçbir tedbir alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Odalar olarak sanayici ve işadamlarının sıkıntılarını çözmek için TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu'nun önderliğinde gece gündüz çalıştıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası olarak hükümet nezdinde takip ettikleri konular hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.Hammadde fiyatlarındaki artıştan dolayımüteahhitlik sektörünün ciddi bir tehdit altında olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, bu konu ile ilgi bakanlıklar nezdinde çalışmalar yapıldığını ve kendilerinin de takipçisi olduklarını, kredi borçlarının yeniden yapılandırılması mekanizmasının olumlu ancak yetersiz olduğunu, KOBİ kredilerine yönelik tedbir alınması gerektiğini ve reel sektörün devlette birikmiş KDV alacaklarıgibi konuları takip ettiklerini söyledi. Başkan Büyüksimitci, bu dönemde işten çıkarılmamanın önüne geçmek için istihdam konusunun işsizlik fonundan desteklenmesi, duran varlıkların yeniden değerlendirilmesi, KOGGEB desteklerine kur ayarlaması yapılması, 2018-32/48 Nolu Tebliğin komple kaldırılması, 85 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen dövizle alım satım ile ilgi konunun yeniden düzenlenmesi, zorunlu istihdam konusunda sanayicinin üzerindeki yüklerin alınmasıve Son Kaynak Tedarik Tarifesindeki elektrik fiyatlarının tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini açıklayarak, KAYSO olarak tüm bu konuların takipçisi olduklarını söyledi. Kayseri'ye kurulması planlanan Model Fabrika ve KOBİ finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere yeniden başlatılan KOBİ Destek Kredisi hakkında da bilgiler veren Başkan Büyüksimitci, ihracat rakamlarını da açıklayarak konuşmasını tamamladı.

Toplantıya katılan Kayseri Ticaret Odası Başkanı (KTO) Ömer Gülsoy ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ülke menfaatlerinin şahsi menfaatlerin çok üzerinde olduğunu belirterek; "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Krizle de baş etmeyi öğrendik. Seçim süreci ve seçildiğimiz günden bu yana da hep birliktelikten bahsettik. Eğer bir şeyler yapıyorsanız, istişare edebiliyorsanız, ortak aklı bulabiliyorsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok. Bizim birlikteliğimiz sözde değil özde. Bizim birlikteliğimizin ana fikri Kayseri ekonomisi. Kayseri'deki hayat standartlarını nasıl yükseltebiliriz, Türkiye ekonomisine nasıl katkıda bulunabiliriz? Bütün gayemiz Allah rızası için bunları yapabilmek. Ülke menfaatleri, şahsi menfaatlerimizin çok üstündedir, biz öyle görüyoruz. Onun için de bizim birlikte çok çalışmamız lazım. Ortak projelere imza atıyoruz. Şuan yaşadığımız zor süreçte eğer moralimizi bozacaksak, mücadeleden vazgeçeceksek o zaman öldüğümüz gündür. Ama Türk milleti mücadeleci bir millettir. Onun için azimle, sabırla çalışmamız lazım” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi modelini de değerlendiren Gülsoy; “Eksikleri yok mu? Olabilir. Ama biz olumlu görüyoruz, iyi niyetle yapılmış, uygulanabilir bir program olarak nitelendiriyoruz. Hedefleri de ulaşılabilir hedef olarak koymuşlar. İnşallah bu hedeflere de hep birlikte el ele vererek üstesinden gelip hedeflere ulaşacağız inşallah. Her yapılan planın, programın ‘yüzde 100 mükemmel' diyecek bir şeyimiz yok. Ama bizim şuanda devletimize güvenmemiz lazım. Bizim birbirimize güvenmemiz lazım. Güveni kaybetmeden azimle çalışmamız lazım" diye konuştu.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yaptığı konuşmada; “Sadece il oda başkanları değil, ilçe başkanlarıyla da birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bizler oda başkanlığının yanı sıra ilimizin bütün sosyal projelerinde de yer almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz. Kayseri milletvekillerimize de bizim birlik ve beraberliğimizden hiçbir zaman endişelerinin olmaması gerektiğini söylüyor, bizim birlik ve beraberliğimiz gibi kendilerinin de birlik ve beraberlik içerisinde oda ve borsalarımızı ziyaret ederek gerek şehrimizin gerekse üyelerimizin problemlerini bizden dinleyerek gerekli mercilere taşımalarını ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin okunup oylanmasıyla meclis toplantısı sona erdi.