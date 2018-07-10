Başkan Büyüksimitci, Yeni Hükümet Sistemi’nin İlk Kabinesini Kutladı

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şunlara yer verdi;

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında kurulan ilk Bakanlar Kurulu ülkemize, sanayi ve ticaret hayatımıza hayırlı olsun. Kabinede yer alan tüm bakanlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

İş dünyası olarak ekonomiye, sanayi ve ticarete odaklanarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında konusunda uzman bakanlarımızın oluşturduğu yeni kabine ile yeni başarı hikayeleri yazılacağına ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.