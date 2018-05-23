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23 Mayıs 2018 13:35

Başkan Cabbar hasta ve yaşlı ziyaretlerine devam ediyor

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ayvazhacı, Aşağı ve Yukarı Fenese Mahallelerindeki hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Başkan Cabbar hasta ve yaşlı ziyaretlerine devam ediyor

23 Mayıs 2018 13:35


Öncelikle hastalarla muhabbet ederek moral motivasyon veren Başkan Cabbar daha sonra hasta yakınlarıyla da sohbet ederek hastaların durumları hakkında bilgiler aldı. Fırsat buldukça ziyaretlerin devam edeceğini belirten Başkan Cabbar “İçinde bulunduğumuz on bir ayın sultanı mübarek Ramazanı Şerif ayında da hastalarımız ziyaret ederek, onlara afiyet dileyip dualarını istedik. Rabbim Ramazan hürmetine hastalarımıza acil şifalar versin. Hastalarımıza bakan kardeşlerimize de kolaylık ve sabırlar diliyorum. Bizler Develi Belediyesi olarak hastalarımızdan ve yaşlılarımızdan gelen her talebi emir telakki ediyor, isteklerini seri bir şekilde yapma gayreti içerisindeyiz. Hastalarımızı ziyaret edip, ellerini öpüp, hayır dualarını almak bizlerin en önemli motivasyon kaynağıdır” açıklamasında bulundu.




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