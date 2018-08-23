Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kendisine görev verilmesi halinde bir sonraki seçim sürecinde de aday adayı olmak istediğini söyledi. Amacının millete hizmet etmek olduğunu dile getiren Cabbar, “Bizim AK Parti kültüründe bize öğretilen bir yapı vardır. Bizler de görev istenmez verilir. Biz bu anlayışla devam edeceğiz. Develi’yi ve halkımızı seviyorum. Hayallerimi gerçekleştirebilmek için zamanı geldiğinde elbette aday adaylığı konusunda ben de o müracaatımı tekrar yapacağım. Çünkü Develi için olan hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu hayattan veya hemşehrilerimin huzurundan iz bırakarak çekilmek istiyorum” diye konuştu.

Alt yapı tamam üst yapı çalışmaları sürüyor

2018 yılı yatırımları ve yeni yıl planlarından söz eden Cabbar, göreve geldikleri 5 yıldan bu yana Develi’nin alt yapı sorunlarını çözdüklerini, 2017 yılının sonundan itibaren de üst yapıya dair çalışmalara başladıklarını kaydetti. Cabbar’ın söyleşisinden satır başları şu şekilde:

“2018 yılı itibariyle yoğun bir tempoda ilerliyoruz. Biz göreve geldiğimizde ilçemize 5 yıllık bir planlama atmosferine girmiştik. 2018 yılında artık hayalimiz olan doğal gazı neticelendirdiğimiz bir yıl oldu. Doğal gaz çalışmalarımızın tamamlanması ve alt yapı çalışmalarımızın bitmesiyle beraber 2017’nin sonundan itibaren üst yapı çalışmalarımıza başladık. Develi tarihinin en büyük asfaltlama ihalesini gerçekleştirerek 50 bin ton asfaltlama ihalemizi yaptık. Şu anda 40 bin tona yakın asfaltla da mahallerimizin bozulan yollarını döşedik. Bize bağlı 50 köyümüz, 4 beldemiz var. Buradaki vatandaşlarımızın daha güzel koşullarda yaşayabilmeleri için de kendilerine her türlü hizmeti götürmeye gayret ediyoruz.”

Aşık Seyrani dizeleri albüm oldu

“Bunun yanı sıra da yakın bir zaman da Seyrani Festivalimiz vardı. Bu sene muhteşem bir festival yaptık. Türkiye’nin birçok yerinden gelen aşıklarımız ve dansçılarımız bu yıl festivalimize katkı sundu. Hepsinden önemlisi de Esat Kabaklı üstadın konseriyle, Aşık Seyrani dizelerini besteleyip albüm haline getirdiğimiz Uğur Işılak konserimiz büyük ilgi gördü. Emniyetten aldığımız bilgilere göre konserlerimizi 10 bine yakın vatandaşımız izledi.”

“Hizmetlerimizi kurumlarla işbirliği içinde yürütüyoruz”

“Bizler hizmet yaparken gerçekten Develimizin ihtiyacı söz konusu ise bu belediyenin işi, bu değil demeden ilgili kurumlarla gerekli işbirliklerini yapıyor, kurumlara istedikleri desteği veriyoruz. Devlet Hastanesinin inşaatından tutun, çevreyolumuz, engelsiz yaşam merkezimiz, yeni bir hapishanenin yapılmasına kadar, diğer kurumlarla iletişim içinde olduğumuz işleri sonuna kadar götürüyoruz.”

Güneş Enerjisi Santrali ve Ambalaj Atığı Toplama Tesisi Hizmete başladı

“2018 yılında gerçekten Develi’nin geçmiş yıllara nazaran iki önemli projesi hayata geçti. İlki, 5 milyon TL’ye mal ettiğimiz güneş enerji santrali, ki şu anda santralimizin kurulumu bitmek üzere. Bu projeyle hem belediyemize uzun vadede bir gelir elde etmiş olacağız, hem de enerji açığına ülkemiz adına çorbada tuz misali katkı sağlamış olacağız. İkinci önemli projemiz de ambalaj atığı toplama tesisimizdir. Önceki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bakanlığı nezdinde projemizi değerlendirerek bizlere hibe sağladı. Şimdi bizler o fabrikamızı kurduk ve ambalaj atıklarını toplamaya da başladık. Böylece hem istihdama hem de ekonomimize katkı sağlamış olduk.”

4 buçuk yılda 150 milyonluk hizmet

“Bizler göreve geldiğimizde Büyün Şehir Yasası uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda sadece KASKİ’nin Develimize şu ana kadar yapmış olduğu yatırım 80 milyon TL’yi geçti. Büyükşehir Belediyesinin bize yaptıkları ve kendi bütçemiz ile yaptıklarımızı ortaya koyduğumuz zaman 4 buçuk yılda 150 milyon TL’ye yakın bir hizmetin geldiğini söyleyebiliriz.”

“Daha yapacaklarımız var”

“Bu ilçe için daha yapacaklarımız var. Kentsel dönüşümü yaptığımız zaman Develimiz farklı bir atmosfere kavuşacaktır. Yine benim hayallerimden biri olan projesini hazırladığımız ve yakın bir zamanda çalışmalarına başlayacağımız meydan ikinci etabımızın çalışmaları tamamlandığında, farklı bir Develi göreceğiz.”