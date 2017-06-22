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22 Haziran 2017 13:05

Başkan Cabbar iftarda Yukarı Mahalle halkının misafiri oldu

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Yukarı Develi halkının düzenlediği iftar programına katıldı.

Başkan Cabbar iftarda Yukarı Mahalle halkının misafiri oldu

22 Haziran 2017 13:05


Programa Başkan Cabbar’ın yanı sıra, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, MHP İlçe Başkanı Ali Kabak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Cabbar Yukarı Develi sakinleriyle muhabbet etti ve hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan’ın yeğeni Yukarı Develimizinde ismini aldığı Devali’nin fethedip Selçuklu topraklarına kattığı, türbesinin ve Selçuklu’dan kalan camilerimizin de bulunduğu tarih kokan Selçuklu diyarı Yukarı Develi’mizde mahalle sakinleriyle birlikte iftar açıp bir araya gelme imkanımız oldu. Mahalle sakinleriyle muhabbet ettik, yaptığımız ve yapacağımız hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunduk, Selçuklu’dan emanet olan tarih kokan mahallemize ulaşımın biraz daha kolay olması için yol genişletme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.




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