Başkan Cabbar ilçedeki kurumları ziyaret etti

Seyrani Kampüsünde eğitim faaliyetlerine devam eden Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Okul Müdürü Doç. Dr. Ali Değirmendereli ve hocalarını makamında misafir eden Başkan Cabbar kampüs içindeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) Develi Temsicileri Ebubekir Yıldız ve beraberindeki heyetle de istişarelerde bulunan Başkan Cabbar İHH’nın Develi’de yürüteceği faaliyetler hakkında bilgiler alarak “Yüz akı kurumlarımızdan olan İHH’ya Belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız” mesajını verdi. Başkan Cabbar son olarak Develi Keziban İbrahim Kocatürk Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Said Postallı’yı makamında ağırlayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Develi’deki kurumlarla iletişim halinde olmanın Belediye çalışmalarına büyük kolaylıklar sağladığını belirten Başkan Cabbar “Kurumlarımızın birbirleriyle iletişim halinde olması bizim de hizmetlerimizi halkımıza ulaştırmamızda kolaylık sağlayarak kaliteyi artırmaktadır” dedi.