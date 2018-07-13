Başkan Cabbar’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Başkan Cabbar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İki yıl önce hainler dış güçlerin de desteği ile ülkemizi işgal etmeye, milli iradeye ipotek koymaya kalktılar. Ancak aziz Türk milletinin vatan, millet ve bayrak sevgisi karşısında hüsrana uğradılar. Kendisine emanet edilen uçağı, tankı, topu, silah ve cephaneyi sinesinden çıktığı milletine yönelten hainlerin karşısına sarsılmaz iradeyle dikilen milletimiz, istiklaline uzanan hain elleri kırarak istikbaline sahip çıkmıştır.

Hain kalkışmanın yaşandığı gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile alanları dolduran ve göz kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. O gece tanka, tüfeğe, uçağa karşı tarihte eşine az rastlanabilecek bir kahramanlık örneği sergileyen aziz milletimiz o karanlık geceyi unutmayacaktır ve unutturmayacaktır. Milletçe ülkemizin bir daha böyle hain kalkışmalarla karşı karşıya kalmaması için birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, kenetlenmeliyiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun bilincinde olarak her zaman hainlere karşı uyanık olacağız. Hainler şunu çok iyi bilmelidir ki, hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir. Bu millet, tarihin her döneminde iradesine sahip çıkmış, iradesine ipotek koymak isteyenleri tarihin çöplüğüne göndermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum.”