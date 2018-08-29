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29 Ağustos 2018 14:37

Başkan Cabbar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda; "Milli Kurtuluş Savaşı’mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 96’ncı yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Cabbar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

29 Ağustos 2018 14:37


Başkan Cabbar mesajında; "30 Ağustos Zafer Bayramı işgalci güçlere unutulmayan bir ders vererek, Türk Milletinin hiçbir şekilde bağımsızlığından ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını bütün dünyaya haykıran zaferdir. Aziz milletimiz, 1071’de Malazgirt’te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos’ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır. 15 Temmuz’daki şanlı direniş de göstermiştir ki, milletimiz çok zor şartlar altında birlik ve beraberlik sayesinde kazandığı Kurtuluş Savaşıyla barış ve huzur ortamını korumaya devam etmektedir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de, millet olarak kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz. 30 Ağustos bize şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Bu büyük zaferi kazanan şanlı ecdadın mirasçısı olarak bizler de bugün; insan hak ve özgürlüklerini korumak, ekonomimizi güçlendirmek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, bilim, kültür ve sanatta dünyaya örnek bir ülke olabilmek için var gücümüzle çalışmalıyız. En büyük gücümüz olan çalışkanlığa, birlik ve beraberliğe daima ihtiyacımız olduğu gerçeğini hiç bir zaman unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor; aziz milletimizin ve kıymetli Develili hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.




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