Başkan Cabbar’dan Bakan Yardımcısı Aksu’ya ziyaret

Ülke gündemine dair sıcak sohbetlerde bulunulan ziyarette Başkan Cabbar Develi’nin tarımsal kalkınmasına ön ayak olacak proje ve taleplerden oluşan bir dosya sunarak bilgilendirmelerde bulundu. Tarım ve hayvancılığın ilçenin temel geçim kaynağı olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu ise; “Başkanımızın hazırladığı dosya bizlere de neler yapacağımız hakkında önemli ipuçları vermektedir. Bir Develili olarak Develimizin tarımsal anlamda nelere ihtiyaç duyduğunu çok iyi bilmekteyim. İnşallah önümüzdeki süreçte hem Develimiz adına hem de yurdumuz genelinde tarımsal verimi artırmak için büyük projelere imza atacağız” diyerek ziyaretlerinden dolayı Başkan Cabbar ve diğer ilçe belediye başkanlarına teşekkürlerini iletti.