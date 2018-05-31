Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 15:53

Başkan Cabbar’dan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Karayolları 6.

Başkan Cabbar’dan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret

31 Mayıs 2018 15:53

Bölge Müdürlüğü’ne atanan İbrahim Yaşar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


52 bin 560 kilometrekare alan üzerinde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinin tamamı; Konya, Aksaray, Sivas, Kırıkkale, Malatya ve Adana’nın bazı bölümlerini kapsayan bölge müdürlüğünün çalışmaları hakkında Mayıs ayı başında Bölge Müdürlüğü’ne atanan İbrahim Yaşar’dan bilgiler alan Başkan Cabbar ayrıca Develi’de devam etmekte olan çevre yolu genişletme çalışmaları ve Yahyalı yolu genişletme çalışmaları hakkında da istişarelerde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
22
°
C
  • Cuma
    22°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç