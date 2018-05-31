Başkan Cabbar’dan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret

Bölge Müdürlüğü’ne atanan İbrahim Yaşar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

52 bin 560 kilometrekare alan üzerinde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinin tamamı; Konya, Aksaray, Sivas, Kırıkkale, Malatya ve Adana’nın bazı bölümlerini kapsayan bölge müdürlüğünün çalışmaları hakkında Mayıs ayı başında Bölge Müdürlüğü’ne atanan İbrahim Yaşar’dan bilgiler alan Başkan Cabbar ayrıca Develi’de devam etmekte olan çevre yolu genişletme çalışmaları ve Yahyalı yolu genişletme çalışmaları hakkında da istişarelerde bulundu.