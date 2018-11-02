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Başkan Cabbar'dan LÖSEV Haftası Farkındalığı

2-8 Kasım tarihleri arasında lösemi ve kanser hastalarına farkındalık oluşturmak için kutlanan LÖSEV Haftasında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da maske takarak bu farkındalığa destek verdi.


Löseminin ve kanserin bulaşıcı olmadığını, maskenin sadece çevreden gelebilecek mikroplardan korunmak için takıldığını belirten Başkan Cabbar, “Lösemi ve kanser hastalıklarıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize Allah'tan şifalar diliyorum. İnşallah bu hafta onların sorunlarının çözümü için gerektiği gibi farkındalık oluşturur” dedi.

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