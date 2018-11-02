Başkan Cabbar'dan LÖSEV Haftası Farkındalığı

Löseminin ve kanserin bulaşıcı olmadığını, maskenin sadece çevreden gelebilecek mikroplardan korunmak için takıldığını belirten Başkan Cabbar, “Lösemi ve kanser hastalıklarıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize Allah'tan şifalar diliyorum. İnşallah bu hafta onların sorunlarının çözümü için gerektiği gibi farkındalık oluşturur” dedi.