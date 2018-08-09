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09 Ağustos 2018 12:47

Başkan Cabbar’dan Mustafa Aksu’ya tebrik mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar hemşerimiz Mustafa Aksu’nun Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olması münasebetiyle tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Cabbar’dan Mustafa Aksu’ya tebrik mesajı

09 Ağustos 2018 12:47


Develi Belediye Başkanı Mehmat Cabbar, "Hemşerimiz Mustafa Aksu’nun Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı görevine getirilmesi İlçemiz adına bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Develimizin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına önemli katma değer üreten Mustafa Aksu’nun böylesi zorlu bir görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancımız tamdır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Sayın Aksu ile birlikte tarım kenti olan Develimiz önemli kazanımlar elde edecektir. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Develimiz, Kayserimiz ve ülkemiz için önemli başarılara imza atacağına gönülden inandığımız Mustafa Aksu’yu tebrik ediyor, yeni görevinin kendisine, Develimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."




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