Başkan Cabbar’dan Öğretmenler Günü tebriği

Öğretmenlerin günlerini tebrik etmek için çiçek takdiminde bulunan Başkan Cabbar, “Belediye olarak eğitimden gelecek ricaları emir telakki ettiklerini ve en önemli yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu belirten Başkan Cabbar son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak’ı ziyaret ederek ‘Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Her meslek önemli ve değerlidir fakat insan yetiştirmek gibi bir görevi yerine getiren öğretmenlerimiz baş tacıdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle üzerimde emeği olan öğretmenlerim başta olmak üzere bütün öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

Develi Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da Başkan Cabbar’ın bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek hediyesini tüm öğretmenler adına aldığını ile getirdi. Develi’de eğitimin kalitesinin günden güne daha arttığını belirten Develi Milli Eğitim Müdürü Toprak, “Eğitim kurumlarımız başta olmak üzere her türlü eğitimle ilgili projede elini taşının altına koyarak sorumluluk alan Belediye Başkanımıza hem bu nazik ve anlamlı ziyareti hem de şimdiye kadar ki gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve Develideki tüm eğitim çalışanları için teşekkür ediyor, bal arılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.