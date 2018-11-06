Başkan Cabbar'dan Sindelhöyük mahallesine ziyaret

Cenaze sahiplerine başsağlığında bulunup dertleşen Başkan Cabbar hasta yakınlarından da hastalar hakkında bilgiler aldı. Hayatın bir sınav olduğunu belirten Başkan Cabbar, “Hastalık da sağlık da bizler için bir imtihan. Allah'a iman etmiş olan bizler için de ölüm bir son değil başlangıç. Rabbim geçmişlerimize mağfiret, hastalarımıza acil şifalar ve hasta yakınlarımıza da sabırlar ihsan etsin” dualarında bulundu.