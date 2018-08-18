Başkan Cabbar’ın Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramının fertler arasında kaynaşma vesilesi olduğunu belirten Cabbar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevinçlerin paylaşıldığı, toplumda sosyal dayanışma ve barış ruhunun egemen olduğu Kurban Bayramından birine daha hep beraber ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz.

Dini bir ibadet olarak kurban ‘Allah’a yakın olmak için takdim edilen şey’ anlamında kullanılır. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah’a daha yakın kılmaya vesile olurlar.Kurban Bayramı, Müslümanların hem kendi aralarında hem de toplumun bütün fertleri arasında kaynaşma vesilesidir. Bu bayramda fakirler gözetilir, ihtiyaçları giderilir.

Ülkemizde son günlerde yaşanılan sıkıntılı günler ve huzurumuzu bozmak isteyen mihraklara karşı Kurban Bayramı’nın ülkemizin birlik, beraberlik ve istikrarına katkı sağlamasını yüce Allah’tan temenni ediyorum.

Bu duygular içinde Develili hemşerilerim başta olmak üzere mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu güzel bayramın gerek İslam dünyasına gerekse tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”