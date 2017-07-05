Başkan Çelik 15 Temmuz etkinlikleri ile ilgili açıklama yaptı

Geçen yıl olduğu gibi yine tek vücut olacağımızı ifade eden Başkan Çelik, 15 Temmuz ruhunun yaşatılacağı etkinliklere tüm Kayserilileri davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda bir soru üzerine 15 Temmuz’da yapılacak etkinliklerden bahsetti. Başkan Çelik, basın toplantısından 15 Temmuz etkinliklerine ilişkin röportaj verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde 1 hafta sürecek etkinlikler planladıklarını ve 15 Temmuz gecesinde de etkinliklerin finalini yapacaklarını söyledi. “15 Temmuz gecesi tüm halkımızla sabah namazına kadar Cumhuriyet Meydanı’nda olacağız” diyen Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliklere tüm yönetim dinamikleri katılacak. Cumhuriyet Meydanı’nda gece boyunca çeşitli organizasyonlar olacak. Tek vücut halinde halkımızla birlikte olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı planladık. Otobüsler ve raylı sistem gece boyunca ücretsiz olacak. Halkımızın ulaşım sorunu olmayacak. Belediyemizin KAYTUR şirketi meydanın dört ayrı noktasında halkımıza döner ikram edecek. İlçe belediyelerimizin, odalarımızın ve bazı firmalarımızın da ikramları olacak. Geçen seneki ruhu hep birlikte yaşayalım istiyoruz. Görüş, siyasi düşünce farkı olmaksızın tüm halkımızla 15 Temmuz ruhunu yaşatacağız.”