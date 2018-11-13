Başkan Çelik, 153 Kayseri İletişim Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Alo 153 Kayseri İletişim Merkezi'ni ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı almada, yönlendirmede ve geri dönüşlerde ne denli hızlı olduğunu ortaya koydu. Başkan Çelik, her alanda vatandaşlara konforlu bir kent hayatı sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye hizmet binası içerisinde yer alan Alo 153 Kayseri İletişim Merkezi'ni ziyaret ederek çağrı merkezi personeliyle görüştü ve çalışmalarını takip etti. Çağrı merkezi çalışanlarından günlük aldıkları çağrı sayısı ve gelen çağrıların konularına ilişkin bilgiler alan Başkan Çelik, çağrı merkezinde görev yapan elemanların gelen çağrılara verdikleri cevapları da bir süre takip etti. Sürekli telefonlarla iletişim halinde olan çağrı merkezi elemanlarının zaman zaman dinlenebileceği sosyal alanları da gören Başkan Çelik, toplam çağrı rakamları ve gelen çağrıların birimlere göre ayrımını gösteren raporları da ekranlardan takip etti.

"Çağrıları rekor sürede cevaplandırıyoruz"

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Vatandaşlarımıza konforlu bir kent hayatı yaşatmak için gelen talepleri burada değerlendiriyoruz. 18 çalışanımız tüm alt yapı kuruluşları, ilçe belediyelerimiz ve ulaşımla ilgili oluşabilecek talepleri alıyor ve takibini yapıyor. Buraya sadece 153 telefon hattıyla değil resmi yazıyla gelenler, faks yoluyla gelenler, sosyal medyanın farklı kanallarından iletilenler, whatsapp hattından gönderilenler gibi 7 ayrı kanaldan talepler geliyor. Gelen talepler burada değerlendiriliyor, ilgili birimlere iş emri açılıyor ve ardından takip edilip vatandaşa işinin hangi noktada olduğu hakkında bilgi veriliyor. Gelen taleplerin yüzde 98'i ilk 20 saniyede cevaplandırılıyor ve yüzde 96'sı takip edilerek ilgili kişiye bilgi veriliyor. Bunlar rekor süreler. Bütün bunları yaparken tek amacımız şehirdeki kent hayatını daha konforlu hale getirmek ve vatandaşımızın taleplerini daha çabuk çözüme kavuşturmak” dedi.

Başkan Mustafa Çelik, her konuda olduğu gibi Alo 153 Kayseri İletişim Merkezi'nde de Büyükşehir Belediyesi'nin en üst seviyedeki teknolojiyle hizmet verdiğini kaydetti.