Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 ayda tamamlanan Yahyalı Meydan Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yahyalı’ya Bütünşehir Yasası’nın çıktığı 2014 yılından bu yana sadece Büyükşehir tarafından 52 milyon TL’lik yatırım yapıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan Yahyalı Meydan Projesi’nin açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Yağmur altında gerçekleştirilen açılışta Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün teşekkür konuşmasının ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, verdikleri sözleri senesi dolmadan yerine getirdiklerini söyledi.

“SEÇİMDEN SEÇİME GELENLERDEN OLMADIK”

Yahyalı’ya defalarca ya bir açılış ya da temel atma için geldiklerini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Bizler seçimden seçime göstermelik temeller atan siyasilerden değiliz. Bizler şükürler olsun ki bulunduğumuz makamların vebalini bilenlerdeniz. Bizler hatır için değil hemşehrilerimizin hakkı olduğu için yatırım yapanlardanız. Bu yüzden de her zaman sizlerle beraberiz ve beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaptıkları yatırımlarda Ankara’nın desteğini hep yanlarında gördüklerini ve bu anlamda uyumun önemini de vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Sayın Bakanımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğin verdiği bereket hizmetlerimize yansıyor” diye konuştu.

52 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Yahyalı’ya Bütünşehir Yasası’nın çıktığı 2014 yılından bu yana geçen 4 yılda 52 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi, tarım makineleri, süt soğutma tankları, Gözbaşı Parkı, sulama tesisleri, spor tesisleri, 15 bin tonu geçen sıcak asfalt, 183 km sathi kaplama asfalt, 31 çocuk oyun grubu, 150 bin metrekare kilit parke gibi yatırımların Yahyalı’ya kazandırıldığını belirtti. Başkan Çelik, 52 milyon TL’lik yatırımın 20 milyon TL’sinin ise altyapı için KASKİ tarafından yapıldığını kaydetti.

Yahyalı’nın çok güzel bir ilçe olduğunu; ancak eski meydanın Yahyalı’ya yakışmadığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Bir ilçenin vitrini meydanıdır. Burası için yeni bir proje hazırladık ve 7 ay önce temellerini atarak çalışmalara başladık. Koca Çay üzerine 1 adet 22 metre genişliğinde 12 metre uzunluğunda fore kazıklarla güçlendirilmiş temel üzerine oturan Ağır Vasıta Köprüsü yaptık. 8 adet 4 metre genişliğinde, 8 metre uzunluğunda Yaya köprüleri yaptık. Koca Çay’ın aktığı kanal boyunca 900 metre uzunluğunda konsol yürüyüş yolları ve kanal üzerine korkuluk yaptık. Yaya yolları için 6 bin 500 metrekare doğal bazalt taşı ile yer döşemesi yaptık. Toplamda 35 bin metrekare alanda yol, yaya yolu, asfalt ve peyzaj alanlarının düzenlemesi gerçekleştirildi. Ve inanıyorum ki ilçemize yakışır bir meydan ve çevresi oluştu. İlçemizde yapılan bu çalışmalar için 5 milyon TL’yi geçti. Böylece 2016 yılında yine Büyükşehir Belediyemizce yapımı tamamlanan Gözbaşı Parkı ve Sosyal Tesisleri ile ilçe meydanı arasındaki alanda bütünlük sağlanmış oldu. Bu çalışmalarla birbirine karışan yaya ve taşıt trafiği de disipline edildi. Yapılan yatırımların Yahyalı ilçesine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vali Süleyman Kamçı da konuşmasında yapılan yatırımla Yahyalı’nın yeni ve güzel bir çehreye kavuştuğunu kaydetti.

“HER ZAMAN HAYIRLI BİR İŞ İÇİN GELDİK”

Açılışa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Yahyalı’ya her gelişlerinde hayırlı bir işe imza atıldığını söyledi. Konuşmasında Bütünşehir Yasası’nın öneminden de bahseden Bakan Özhaseki, “2014’te Bütünşehir Yasasının bir nimet olduğunu, birlikteliğin bereket olacağını anlattığımızda muhalefettekiler ‘Şehirler gelecek Yahyalı’nın arsalarına el koyacak’ lafı çıkardılar. Şimdi görüyorsunuz. Buraya yapılan yatırımların canlı şahidi sizlersiniz” dedi. Bir ilçeyle ilgili karar vermek için önce meydanına bakıldığını ifade eden Bakan Özhaseki, herkesi mutlu edecek pırıl pırıl bir hizmetin ortaya çıktığını kaydetti.