Başkan Çelik 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi

Kayseri’de oy kullanma oranının Türkiye ortalamasının da üzerine çıkarak yüzde 90’ları aştığını ifade eden Başkan Çelik, “Tüm hemşehrilerime demokrasi şölenine yapmış oldukları katkı için teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığı’nda takip etti. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra parti önündeki vatandaşlara hitap eden ve Kayseri halkına teşekkür eden Başkan Çelik, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin olduğunu belirtti. Seçimlerle ilgili yapmış olduğu değerlendirmede özellikle Kayseri’deki katılım oranının altını çizen Başkan Çelik, “Şehrimizdeki oy kullanma oranı Türkiye ortalamasının 2-3 puan üzerine çıkarak hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekili genel seçimlerinde yüzde 90’ların üzerine çıkmıştır. Bu tablo şehrimizin demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Hemşehrilerimizi, iradelerini sandığa yansıtma konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz Türkiye’deki demokrasi şölenine en güzel şekilde katkı vermiştir” dedi.

"Kayseri en büyük desteği veren iller arasında"

Türkiye’nin yeni dönem için tercihini yaptığını ifade eden ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın seçildiğini hatırlatan Başkan Çelik, “Ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri teveccüh ve verdikleri destekten dolay hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimiz, Konya, Kahramanmaraş, Erzurum ve Sakarya ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren beş büyükşehirden birisi olmuştur. Değerli hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri oylarla istikrardan, istikbalden ve istiklalden yana tavır koymuştur. Tüm hemşehrilerimize verdikleri destek nedeniyle şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Kayseri’de seçim sürecinin huzurlu ve olgun bir şekilde geçtiğini belirten ve bu huzura destek veren herkese teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Artık sadece Cumhur İttifakı’nın değil tüm milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenmesi gerekir. Türkiye, yeni sistemle birlikte yeni bir kalkınma hamlesi başlatacaktır. Bu anlamda ülkemizin çok daha güzel yarınlara ulaşması için birlik beraberlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza güç vermeliyiz. Tek ses, tek yürek olmalıyız ki bu ülkeyle hiçbir gücün baş edemeyeceğini tüm dünya görsün.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’yi çok daha huzurlu ve konforlu bir şehir yapmak için seçim döneminde de hız kesmeden çalıştıklarını söyledi. Ulaşımdan alt yapıya, kentsel dönüşümden sosyal tesislere, ilçelere yatırımdan yeşil alana kadar her alanda yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, artan tempoyla gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.