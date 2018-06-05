Başkan Çelik, "3 yıl içinde büyük işler yaptık"

Düzenlenen iftara Dünyam Hastanesi Başhekimi Erol Bedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, hastane çalışanları ve aileleri katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Başhekim Erol Bedir, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek yakınlarına baş sağlığı diledi. Acıyı hep birlikte paylaştıklarını dile getiren Bedir,”Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Onun acısını hep birlikte paylaşıyoruz. Yıllardır geleneksel hale gelen iftar yemeğimize katılan herkese teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da aynı keyifle bu iftarları gerçekleştiririz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 3 yıl içerisinde büyük işler yaptıklarını ve hiç boş durmadıklarını vurgulayarak çok çalıştıklarını belirtti. Başkan Çelik: ”Büyük seçimler atlattık ama bizler boş durmadık. Çok çalıştık. Şimdi seçim ve Ramazan aynı anda geldi. Güzel dostlarımızın iftar yemeklerine katılıyoruz. Hakkari’de bir şehidimiz vardı ve bizler de ev sahibi olarak bir iftar yemeği verdik. Söz verdiğimiz için bir çay içmeye geldik. Rabbim bizleri nice ramazanlarda buluşturmayı nasip etsin. Önemli olan ağız tadıdır. Hepimiz dostluk havasın da bu iftarlarda buluşalım. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz” diye konuştu.