Başkan Çelik, 30 Ağustos Bulvarı'ndaki asfalt çalışmalarını takip etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte 30 Ağustos Bulvarı'ndaki asfalt çalışmalarını takip etti.

Büyükşehir Belediyesi bir taraftan yeni bulvarlar açarken bir taraftan da şehir merkezi ve ilçelerdeki caddeleri yenilemeye devam ediyor. Yenileme çalışmalarının yapıldığı caddelerden birisi de 30 Ağustos Bulvarı oldu. Bulvarda yapılan çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de takip etti. Başkan Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte 30 Ağustos Bulvarı'na giderek asfalt çalışmalarını izledi.

Kocasinan Bulvarı'ndaki asfaltın 20 seneye yaklaştığını ve ara ara yapılan alt yapı çalışmalarıyla hasar gördüğünü belirten Başkan Çelik, “Bu bulvarın yenilenmesi gerekiyordu. 2 bin 400 metrelik bulvarı 6 bin 500 ton asfalt kullanarak yeniliyoruz” dedi.

Mahalle muhtarı da Başkan Mustafa Çelik'e yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti ve mahallelilerin belediye yatırımlarından memnun olduğunu kaydetti.

Kocasinan belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise 30 Ağustos Bulvarı'nın sadece Kocasinan'da yaşayanların değil tüm Kayseri'de yaşayanların ulaşım güzergahı olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin her ilçede yatırımlara devam ettiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, Başkan Çelik'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de belediyeler arasındaki uyuma vurgu yaparak “Bu uyumun getirdiği bereketle bu hizmetleri yapıyoruz” dedi. Başkan Çelik, önemli bir de uyarı yaparak “Biz bu yolları hız yapılsın diye yapmıyoruz. Lütfen trafik kurallarına uyalım” diye konuştu.