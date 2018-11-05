Başkan Çelik: "3,5 senedir yoğun bir tempo ile çalışıyoruz"

Yapılan bazı yatırım ve hizmetleri yerinde anlatan Başkan Çelik, her alanda Kayseri için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti Kadın Kolları'nın katılımıyla gerçekleştirilen görsel brifing Asri Mezarlık içindeki Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde başladı. Görsel brifinge Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte katıldı. Brifinge, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ve yönetim kurulu üyeleri ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas Kadın Kolları yöneticileri iştirak etti. Kadın kolları mensuplarına Asri Mezarlıktaki çalışmaları anlatan ve Orgeneral Hulusi Akar Camii hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Ortasında sütun ve kolon olmadan Selçuklu mimariyle tamamen doğal malzeme kullanarak camimizi yaptık. Farklı mimarisi ile büyük beğeni topladı. Artık cenazesi olan hemşehrilerimiz burayı tercih ederek cenazelerini buradan kaldırıyorlar. Mezarlık hizmet binamızda gasilhane ve morg hizmeti de veriyoruz. En çok takdir edilen hizmetlerimizden birisi Asri Mezarlıktaki çalışmalarımız oldu” dedi. Asri Mezarlığın ardından Bekir Yıldız Bulvarı'na geçildi. Yol boyunca yaptıkları yatırım ve hizmetlerle ilgili açıklamalar yapan Başkan Mustafa Çelik, “3,5 senedir yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Üç devasa bulvar, 14 köprülü kavşak yaptık. Her ilçe ayrı ayrı kadın ve gençlik merkezleri ile 18 sosyal yaşam merkezi inşa ettik. Hizmet ve yatırımlarımızın açılışını dahi yapamıyoruz. 41 devasa tesisi Cumhurbaşkanımızın katıldığı tek bir törenle hizmete açtık” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, fiziki yatırımlar, sosyal projeler, insana yatırım konusundaki çalışmalar ve kadınlara yönelik hizmetlerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kadın Kolları mensuplarına Bekir Yıldız Bulvarı hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, bulvarı Kocasinan Bulvarı'na bağlayan Seyrani bağlantısını gösterdi ve bu bağlantının bulvarın çok önemli bir noktası olduğunu kaydetti. Görsel brifing daha sonra Kocasinan Bulvarı'nda devam etti. Kocasinan Bulvarı'na yapılan katlı kavşaklardan geçiş sırasında çevre düzenleme çalışmalarını da gösteren Başkan Mustafa Çelik, yeşil dokusuyla pırıl pırıl yollar yaptıklarını söyledi. Başkan Çelik, yapılan katlı kavşaklarla DSİ Kavşağı'ndan çıkan bir sürücünün Argıncık ışıklara kadar kesintisiz gidebildiğini belirtti. Kocasinan Bulvarı'ndan Sivas Caddesi'ne geçilerek devam edilen brifingde Sivas Caddesi üzerindeki çalışmalardan bahseden Başkan Çelik, kavşak düzenlemeleri ve yol genişletmeleriyle trafik akışının büyük ölçüde rahatladığını hatırlattı. Yol boyunca ilçelere yapılan yatırımlardan da bahseden Başkan Mustafa Çelik, 16 ilçenin tamamında önemli yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Başkan Çelik, Kayseri'ye kazandırdıkları güzergahta yer alan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'ndan da bahsetti. Beyazşehir istikametine giderken raylı sistem güzergahını katılımcılara gösteren Başkan Mustafa Çelik, park, orta refüj ve raylı sistem güzergahının Kasım ayında dahi çiçek bahçesi gibi olduğunu belirtti. Kadın kolları mensuplarının katıldığı görsel brifing Beyazşehir'de açılan Engelsiz Çocuk Evi ile devam etti. Başkan Çelik, eşi İkbal Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ve kadın kolları mensupları Engelsiz Çocuk Evi'ndeki çocuklarla yakından ilgilendiler.

Engelsiz Çocuk Evi'ni gördükten sonra otobüste bu özel ve güzel yatırım nedeniyle Başkan Mustafa Çelik'i alkışlayan AK Parti Kadın Kolları mensupları, bu yatırımdan üç yere daha yapılacağını duyunca bir kez daha alkışlarla destek verdiler. Başkan Mustafa Çelik, Talas, Belsin ve şehir merkezindeki Mimarsinan Parkı'nda olmak üzere üç yere daha Engelsiz Çocuk Evi yapacaklarını açıkladı. Görsel brifing kapsamında daha sonra Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na geçildi. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Talas'a bağlayan ve bu güzergahtaki trafik sorununu tamamen bitiren bulvar için çok büyük emek harcadıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, sadece eski adıyla Tavlusun Caddesi olan bölümünde 142 gecekonduyu yüzlerce hak sahibi ile rızaen anlaşarak yıktıklarını ve böylesine bir bulvarı şehrimize kazandırdıklarını söyledi. AK Parti Kadın Kolları yöneticilerinin katıldığı görsel brifing Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde sona erdi. Başkan Mustafa Çelik, sosyal yaşam merkezini gezdirerek, içerisinde verilen hizmetlerle ilgili ayrıntılı şekilde bilgi verdi. Başkan Çelik, programın sonunda katılımcılarla öz çekim de yaptı.