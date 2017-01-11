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11 Ocak 2017 17:17

Başkan Çelik: "Afetlere karşı da önlemleri alacağız"

Başkan Çelik:

11 Ocak 2017 17:17

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes’te saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan rüzgar ve tipiden dolayı kapanan; ancak yoğun bir çalışma sonucu açılan yollarda incelemelerde bulundu. Başkan Mustafa Çelik, önce Tekir bölgesine gitti, ardından da Hacılar Bölgesi’ne geçti. Her iki bölgedeki son durumu yerinde gören Başkan Çelik, bu tür afetlere karşı da gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.
Erciyes’te saatteki hızı 90 kilometreyi bulan rüzgar, kar yağışı olmamasına rağmen ortaya çıkardığı tipi ile tepelerdeki karı yola attı. Erciyes ve Hacılar bölgesinde mahsur kalan bazı araçlar gece yarısına kadar süren çalışmalarla kurtarıldı. Erciyes ve Hacılar Yolu da sabaha kadar süren çalışmalar sonucu trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, önce Tekir bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal’dan çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi alan Başkan Çelik, son 30 yılın Erciyes’teki en sert tipisi ile karşılaşıldığını söyledi. Mahsur kalan insanların gece 02:30’a kadar yapılan çalışmalarla kurtarıldığını dile getiren Başkan Çelik, "Kar yağmadığı halde 3,5-4 metre kar yığınları oluştu. Karayolları hizmet ağında olan bölgede ayrım yapmadan Karayolları ile birlikte çalıştık. AFAD’ın da desteğiyle kurtarma faaliyetlerini yaptık. Önümüzdeki yıllarda bu tür afetler olursa neler yapmamız gerektiğini gözlemledik. Burada sığınma evleri ve yeni kar perdeleri konusunda incelemeleri yapıp bu tedbirleri de alacağız." dedi.
Başkan Mustafa Çelik, rüzgarın tepelerdeki karı tamamen yola atıldığını ifade ederek çalışmaları yapan tüm ekiplere teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra Hacılar bölgesine geçerek incelemelerini sürdürdü. Burada da yola savrulan karın insan boyunun iki katına ulaştığı görüldü. Hacılar’daki çalışmalarla ilgili bilgi veren Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, tüm ekipleri seferber etmesi nedeniyle Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür etti. Ekici, böyle bir tipiyi ömründe görmediğini belirterek, yolu açma çalışmaları sırasında açılan bölgenin tipi nedeniyle yeniden kapandığını ve bu yüzden zorluk çekildiğini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de gece boyunca önce insanları tahliye ettiklerini, ardından araçları kurtardıklarını ve daha sonra yol açma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, yolların tamamen kardan temizlenmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



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