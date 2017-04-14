Gecede belediye yatırımları açısından 2016 ve 2017 yılını değerlendiren Başkan Çelik, 16 Nisan referandumuna da değinerek, “Referandumda ‘evet’ diyerek memleketimize sahip çıkacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros ile Kars, Ardahan, Iğdırlılar Derneği Başkanı Aytaç Kırmızıtaş tarafından karşılandı. Gecede yaptığı konuşmada 2016 yılında ülkemizin olabilecek her türlü hainliği ve kötülüğü yaşadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Ülkemiz tüm bu hainliklere rağmen yüzde 3 dolayında büyüme yaşadı. Bu büyümenin bir benzerini Kayseri’de de bizler yaptık. Hiç boş durmadan koşturduk ve 550 milyon TL’lik yatırım yaptık. 15 Temmuz hain girişimine rağmen büyümeyi sürdürdük. 2017’de de aynı hızla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Son bir aydır hemen her gün temel atma ve açılış törenlerimiz oluyor. Yıl sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Bu yıl 1,2 milyar TL’lik yatırıma başlayacağız” dedi.

Konuşmasında 16 Nisan referandumuna da değinen Başkan Çelik, “15 Temmuz’da nasıl meydanlara çıkarak memleketimize sahip çıktıysak 16 Nisan’da da ‘evet’ diyerek memleketimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de yapılan anayasa değişikliğinin maddelerine değinerek referandumun ülkemiz için önemini vurguladı. Bakan Özhaseki, anayasa değişikliği oylamasında Kayseri’den güçlü bir ‘evet’ beklediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, Bakan Özhaseki ve Başkan Çelik’e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.