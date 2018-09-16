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Başkan Çelik ailesiyle birlikte pekmez kaynattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ailesiyle birlikte pekmez kaynattı.


Nüyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ''Artık yazın sıcak günlerini geride bıraktık. Ve bağcılar için ürünleri toplayıp şehre dönme zamanı geldi. Tabi bir ürünü dikmek, büyütmek ve ondan mahsul elde etmek bin bir emekle, zahmetle oluyor. Ama en güzeli ve en lezzetlisi de emek vererek yetiştirdiğin ürünleri yemek oluyor. Biz de artık yaz boyunca adeta bir çocuk gibi büyütüp yetiştirdiğimiz üzümlerimizi topladık. Şimdi ailece zahmetli ama tatlı bir işe girişerek bir arada olmanın da mutluluğuyla, keyifle pekmezimizi kaynatıyoruz. Rabbim ağız tadıyla yemeyi nasip etsin' dedi.

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