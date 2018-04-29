Tecrübelerini paylaştığı Siyaset Akademisi’nde güçlü olmanın yollarını paylaşan, lider olmanın özelliklerini anlatan Başkan Çelik, bir siyasetçinin olmazsa olmazı olarak gördüğü tevazu üzerinde de özellikle durdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Siyaset Akademisi için gittiği Niğde’de İl Başkanı Mahmut Peşin ve Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan tarafından karşılandı.

“ÇAĞIMIZ NİTELİKLİ İNSAN ÇAĞI”

Siyaset Akademisi dersinde sözlerine nitelikli insanın önemini vurgulayarak başlayan Başkan Çelik, “Çağımız nitelikli insan çağı. Akademik hayatta, bürokraside, iş aleminde, kamu yönetiminde, siyasette nitelikli olmak zorundayız. Bunun farkında olan AK Parti Siyaset Akademisi kurdu ve insan yetiştirme konusunda gerekli çalışmayı yapıyor” dedi.

Konuşmasında güçlü olmanın yollarını da gösteren Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsan sosyal bir varlık. Tek başına hiçbir değer ifade etmiyor. Çevremizi genişlettiğimiz oranda gücümüz artıyor.” Başkan Mustafa Çelik, Siyaset Akademisi öğrencilerine daha güçlü olmak istiyorlarsa sivil toplum kuruluşlarına girerek çalışmalarını önerdi. Başkan Çelik, “Engelleri çevrenizin verdiği güçle aşabilirsiniz” dedi.

“RİSK ALIN, İNİSİYATİF KULLANIN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, risk almanın ve inisiyatif kullanmanın önemine de işaret etti. Liderin aldığı risk ve kullandığı inisiyatif ölçüsünde lider olduğunu dile getiren Başkan Çelik, planlı ve projeli çalışmanın önemini de vurguladı. Başkan Çelik, “Her işinizin planlı projeli olması lazım. Eğer böyle yaparsanız rakiplerinizin önüne geçersiniz. Her ne iş yaparsanız yapın işi tespit edeceksiniz, onu yapacak kişiyi tayin edeceksiniz, işi tarif edeceksiniz, takip edeceksiniz ve işi bitirene teşekkür edeceksiniz” diyerek 5T formülünü anlattı.

“HALKIN İÇİNDE OLUN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Siyaset Akademisi dersinde tevazunun üzerinde özellikle durdu. Siyasetçinin olmazsa olmazının tevazu olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Halkın içinde olun. Bunu yaptığınız takdirde manen de rahatlarsınız. Üstlendiğiniz görevler bitince yine halkın içine gireceksiniz. Halkın içinde kendinize yer bulmak istiyorsanız halkın içinden çıkmayacaksınız” diye konuştu.

Siyaset Akademisi dersinin ardından Başkan Mustafa Çelik’e kilim hediye edildi.

BAŞKAN ÇELİK’TEN NİĞDE BELEDİYESİ’NE ZİYARET

Siyaset Akademisi için Niğde’ye giden Başkan Mustafa Çelik, Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan’ı da makamında ziyaret etti. Başkan Mustafa Çelik, Başkan Özkan ile bir süre görüş alışverişinde bulundu.