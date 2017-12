Ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere yaptığı yatırımlar gündeme geldi. Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet götürmediği tek bir mahallenin olmadığını söyledi.

AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara ve yenilenen yönetim kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ederek bir süre görüştü. Pınarbaşı teşkilatı olarak 2019 yılında yapılacak olan seçimlere hazır olduklarını ifade eden Türkay Kara, “2019’daki hedeflerimiz belli. AK Parti’yi en son seçimlerde yüzde 56’ya çıkarttık. Şimdi hedefimiz yüzde 65. Ben bu ekiple hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de 2019 seçimleri öncesinde 2018 yılının her anlamda dolu dolu geçirilmesi gerektiğini söyledi. Birebir çalışmayla herkesin gönlünün fethedilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Çelik, yeni yönetime başarı diledi. Pınarbaşı ilçesine yaptıkları yatırımlardan da bahseden Başkan Çelik, “Pınarbaşı’ndan hiç elimizi çekmedik. Belediye bir başka partiden olmasına rağmen ayrım yapmayı hiç düşünmedik ve her alanda hizmet götürdük. Şimdi orada inşaatı devam eden Kadın ve Gençlik Merkezi ile Pınarbaşı’nın en prestijli binasını yapıyoruz. Altyapı anlamında eksik bırakmamaya çalışıyoruz. Her mahallede ya KASKİ olarak, ya Kırsal Hizmetler olarak, ya da Tarımsal Hizmetler olarak Büyükşehir’i görürsünüz. Kayseri de belediyecilik tarihinde şimdiye kadar görülmeyen bir şekilde ilçelere yatırım yapılıyor. Sık sık Ankara da belediye başkanlarıyla bir araya geliriz. Şehir merkezinde iyi olduklarını; ama daha köylere inemediklerini söylüyorlar. Bizde girmediğimiz ne köy kaldı ne de mahalle. Biz ilçelerine her türlü yatırımı yapan tek belediyeyiz” diye konuştu.

AK Parti Akkışla İlçe Başkanı Hayrullah Dündar ve yenilenen yönetim kurulu üyeleri ile Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül de Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. İlçe Başkanı Hayrullah Dündar, genç ve dinamik bir ekip kurduklarını söyledi. Dündar, Akkışla’ya yapılan yatırımlar nedeniyle de Başkan Çelik’e teşekkür etti. Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül de ilçeye yapılan yatırımlardan bahsetti ve bu yatırımların artarak devam ettiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise ilçelerde sadece altyapı ve üstyapıyla sınırlı kalmadıklarını, sosyal ve kültürel konularda da yatırımlar yaptıklarını söyledi. Kadın ve Gençlik Merkezlerinin bunun en güzel örneği olduğunu ifade eden Başkan Çelik, 2018 yılında bu merkezlerin daha aktif kullanılmasını istedi. Bu yıl tüm ilçelere 1 milyon metrekare kilitli parke gibi çok büyük bir hedefle yola çıktıklarını ve 1 milyon 120 bin metrekareye ulaştıklarını vurgulayan Başkan Çelik, önümüzdeki yıllarda da bu yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.